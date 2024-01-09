Тайные встречи Украины и его западных партнеров проходят регулярно на территории разных стран. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя необъявленные переговоры западных государств по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Вашингтон проводит тайные встречи по Украине, никому ничего не докладывая ни о результатах, ни о целях этих встреч.

«Это еще одно доказательство того, что хозяином на территории Украины являются Соединенные Штаты. Украинская власть выполняет их поручения, периодически советуясь и получая указания: как действовать, на чем настаивать, где просить деньги и вооружение. Такие встречи, думаю, продолжаются по всему миру», — указал сенатор.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что в середине декабря в Саудовской Аравии проходила тайная встреча советников по нацбезопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых государств глобального Юга, Киев хотел получить поддержку своих условий по началу мирных переговоров с Россией, однако прогресса в этом вопросе достичь не удалось.

Ранее в Италии заявляли, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.