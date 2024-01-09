В России закрепят единый правовой статус многодетных семей

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных семей.

Мишустин добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина должно быть продлено действие денежной выплаты на рождение третьего ребенка, за счет которой можно погасить ипотеку.

Премьер добавил, что особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями.

До этого член комитета Совета федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что в 2024 году в России могут окончательно законодательно закрепить единый федеральный статус многодетной семьи, что позволит семьям получать унифицированные преференции.

Парламентарий отметил, что для многодетных семей также продолжат расширять социальные гарантии для укрепления их социально-экономического положения.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.