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Действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

МИД РФ: действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что действие соглашения между правительствами России и Казахстана об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что соглашение подписали в декабре 2014 года в Москве. Срок документа, по утверждению российского внешнеполитического ведомства, истек 16 декабря 2023 года.

До этого чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев заявил, что у дружбы двух стран есть четыре фактора.

26 декабря сообщалось, что власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами о строительстве трех теплоэлектростанций (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Отмечается, что строительство ТЭЦ завершится в 2027 году. Соглашения были подписаны в в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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