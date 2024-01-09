Стали известны итоги тайной встречи Украины с союзниками

В середине декабря в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга, Киев хотел получить поддержку своих условий по началу мирных переговоров с Российской Федерацией, но прогресса в этом вопросе достичь не удалось. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Украина и ее союзники из G7 продолжили отвергать призывы стран глобального Юга о переходе на прямое взаимодействие с Россией.

В публикации подчеркивается, что основная цель встречи заключалась в том, чтобы часть стран почувствовала себя «более комфортно», принимая решение об участии.

Bloomberg утверждает, что Китай, ОАЭ и Бразилия не отправили своих представителей на тайную встречу, но последняя передала свое письменное заявление. На встрече также присутствовали чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в декабре состоялась встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.