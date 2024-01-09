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В США сочли, что грядущая отставка главы Евросовета подрывает авторитет должности

Politico: грядущая отставка главы Евросовета поднимает вопрос о важности поста

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Francois Mori/AP

Намерение главы Евросовета Шарля Мишеля досрочно покинуть должность летом ставит вопрос о важности этого поста. Об этом пишет американская газета Politico.

«Эта [досрочная отставка] посылает странный сигнал о важности или отсутствия таковой касательно работы главы Евросовета», — говорится в статье.

Автор приводит в качестве примера должность президента США, которую покидали только при форс-мажорных обстоятельствах, таких как физическая ликвидация занимавшего пост политика.

Решение Мишеля, пишет издание, может говорить не только о том, что глава Евросовета не считает свою роль важной, но и о желании переложить разрешение проблем, связанных с противостоянием Венгрии и других стран ЕС, на своего преемника.

Впрочем, как рассказал Politico чиновник, близкий к Мишелю, лидеры Евросоюза не были застигнуты врасплох сообщением о его будущей отставке и согласились с его решением.

Информацию о том, что нынешний глава Евросовета Шарль Мишель собирается летом 2024 года досрочно уйти в отставку, 7 января газете Politico подтвердил помощник Мишеля. Политик намеревается стать евродепутатом, а для этого ему придется оставить текущий пост.

Если лидеры ЕС не смогут быстро договориться о кандидатуре нового главы Евросовета, им станет Виктор Орбан, поскольку в тот период именно Венгрия будет председательствовать в Совете Евросоюза.

Ранее стало известно, кого рассматривают на пост главы Европейского совета.

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