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Стал известен кандидат на пост главы Евросовета

FT: экс-премьера Италии Драги рассматривают кандидатом на пост главы Евросовета

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Vincent Kessler/Reuters

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги рассматривается как кандидат на должность председателя Европейского совета, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания в Европейском союзе, Драги «имеет все шансы» стать преемником действующего председателя Шарля Мишеля.

«Драги — это такая фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли [в ЕС] его реально поддержать», — цитирует FT директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

По ее прогнозу, Драги не откажется от такой должности, если ему поступит предложение. Однако она отметила, что он не будет предпринимать усилий, чтобы занять пост главы Евросовета.

В то же время другой источник газеты сообщил, что бывший премьер Италии «не претендует ни на одну из ключевых позиций ЕС».

До этого сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель может уйти с занимаемого поста на несколько месяцев раньше срока. Политик намерен принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня, в качестве представителя возглавляемой им партии «Реформаторское движение». В случае прохождения в Европарламент Мишель планирует отказаться от поста главы Евросовета, поскольку занимать оба поста одновременно запрещено правом ЕС.

Ранее в ЕС сообщили о шансах не дать Орбану председательство в Евросовете.

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