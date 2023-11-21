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Президента Грузии обвинили в ксенофобии после ее слов о русскоговорящих

Спикер парламента Грузии обвинил Зурабишвили в ксенофобии после слов о русских

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РИА Новости

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в ксенофобии после ее слов о русскоговорящих людях на территории республики, которые «общаются на языке врага и верят, что находятся у себя дома». Он подчеркнул, что подобные заявления заслуживают порицания, передает «Грузия.Online»

«Что касается русских и российских граждан в Грузии, то недавнее ксенофобское заявление Саломе Зурабишвили о том, что слышать русскую речь — это проблема для грузинского народа, является абсолютной ксенофобией, от которой всем нужно отмежеваться», — заявил Папуашвили.

Он напомнил, что в Грузии проживают более 10 тысяч граждан, для которых русский язык является родным.

«Разговоры о национальности, этносе – это ксенофобия, заслуживающая порицания. Меня не удивляет это от госпожи Саломе Зурабишвили, которая нарушила и Конституцию...» — отметил спикер парламента.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Саломе Зурабишвили паразитирует на российской теме.

«По-прежнему паразитирует на российской теме Зурабишвили. Теперь едва избежавшую импичмента госпожу нервируют живущие в Грузии россияне, которые «говорят на языке врага». Президент усматривает в этом предпосылки для объявления Россией полноценной войны и выступает за запрет российским гражданам въезжать на территорию страны. Иначе как бредовыми подобные публичные высказывания не назовешь», — написал Карасин.

Ранее в Грузии рассказали, что грозит президенту за помилование Саакашвили.

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