В Литве призвали думать об интеграции русскоязычных, а не о закрытии русских школ

Школы национальных меньшинств в Литве, в том числе те, где обучение ведется на русском языке, являются советским наследием, не нужно думать об их «уничтожении». Об этом заявила советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите в эфире радиостанции «Жиню радияс», передает ТАСС.

«Русские школы, как и школы других нацменьшинств, являются советским наследием. Они работали тогда, существуют и сегодня, — сказала Скайсгирите, подчеркнув, что нужно думать о том, как молодежь нацменьшинств лучше интегрировать в жизнь Литвы, а не закрывать школы.

Она отметила, без свободного владения литовским языком, без хорошего знания истории, культуры Литвы невозможна «полнокровная жизнь» в стране.

По ее словам, русскоязычные и другие представители нацменьшинств «закрываются в определенных рамках», что может стать проблемой.

До этого глава министерства экономики Литвы Аушрине Армонайте выступила против закрытия русских школ в стране, по ее мнению, в этой сфере не нужно делать «резких движений».

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.