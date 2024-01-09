Политолог: Макрон намеренно сдал своего премьера

Политолог Марат Баширов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отставку премьер-министра Франции Элизабет Борн. По его мнению, президент страны Эммануэль Макрон намеренно сдал главу кабмина, чтобы отсрочить политическую расправу над самим собой.

«Элизабет Борн — в отставке. Рейтинг падает, партия Макрона теряет популярность, Африка уходит, на Ближнем Востоке дела швах, ядерная энергетика в загоне, да куда ни кинь — везде клин. Этот год станет временем крушения многих правительств и Макрону тоже не поможет эта отставка», — подчеркнул Баширов.

Военный эксперт Борис Рожин добавил, что происходящее выглядит как «почти завершенная комедия».

8 января BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Элизабет Борн приняла решение сложить полномочия. Отмечается, что Макрон поблагодарил премьера за образцовую работу «от всего сердца».

7 января стало известно, что французский президент намерен провести реорганизацию действующего кабинета министров, в том числе сменив председателя правительства и руководителей ряда ключевых ведомств.

Как писала газета Journal du Dimanche, после ухода Борн кабмин могут возглавить экс-спикер нижней палаты парламента Ришар Ферран, министр образования Габриэль Атталь, министр обороны Себастьен Лекорню или бывший глава минсельхоза Жульен Денорманди.

Ранее Макрон заявил, что Франции предстоит организовать «демографическую революцию».