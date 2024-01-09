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В Японии начали подготовку к строительству военной базы США

В районе города Наго в Японии начали подготовку к строительству новой базы США

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US Army/Global Look Press

На месте будущего строительства новой военной базы США в Японии начались подготовительные работы. Об этом сообщает японский телеканал NHK, передает РИА Новости.

Американская военная база будет построена в районе города Наго на Окинаве. Туда перенесут находящуюся на этом же острове базу Футэмма. Ранее ее признали самой опасной в мире из-за расположения рядом с жилыми домами. По соглашению Японии и США 2006 года ее было решено перенести в Наго.

Работы по укреплению грунта в районе залива Оура начнутся 12 января. Морской участок в рамках подготовительной работы был огорожен, туда прибыло строительное судно и водолазы. Началась также установка защитной пленки, чтобы не допустить загрязнения моря при строительных работах.

По расчетам Минобороны, перенос базы станет возможен через 12 лет после проведения всех необходимых работ, процедур и строительства.

В декабре глава Командования ВВС в зоне Тихого океана Кеннет Вильсбах сообщил, что США планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого бомбили Нагасаки.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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