В США рассказали об ошибке Байдена в предвыборной кампании

Американский сенатор от Республиканской партии от штата Юта Митт Ромни заявил, что тема предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена об угрозах для демократии является провалом, главе государства «нужен свежий материал». Об этом Ромни заявил американской газете New York Times.

«Я считаю, что тема предвыборной кампании Байдена — «угроза демократии» — это провал. Байдену нужен свежий материал, новая атака», — заявил Ромни.

До этого газета Wall Street Journal писала, что трагедия предстоящих выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено «в прошлое», а именно на выборы 2020 и последовавший за ними штурм Капитолия.

Выборы 2024 года в США, считает издание, будут носить «ретроспективный характер», поскольку Трампу необходимо заявить, что выборы 2020 года были украдены, «чтобы оправдать свое поведение после дня выборов и 6 января» при штурме Капитолия, а Байдену — предупредить о диктатуре, потому что общественности не нравятся результаты его собственной политики.

Ранее стало известно, какие НКО добиваются отстранения Трампа от выборов.