Госсекретарь США прокомментировал госпитализацию главы Пентагона

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что был не в курсе проблем со здоровьем Остина.

До этого издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Пентагон несколько дней держал Белый дом в неведении о госпитализации главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина.

В публикации также сказано, что конгресс США о заболевании министра обороны страны оповестили всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.

Как стало известно, 1 января Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

В то же время в Пентагоне сообщили, что руководитель оборонного ведомства довольно быстро восстанавливается и готов уже 6 января вернуться к работе в полном объеме. Также в ведомстве заявили, что заместитель министра обороны всегда готов подменить Остина при необходимости. При этом в министерстве обороны США отказались сообщить, находился ли Остин без сознания во время госпитализации или в критическом состоянии.

Ранее Остин заявил, что США не допустят победы России на Украине.