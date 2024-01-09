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В Германии заявили об ожидании переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году

Депутат Моосдорф: в 2024 году должны начаться переговоры РФ и Запада по Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

В 2024 году могут начаться переговоры России и стран Запада по урегулированию конфликта на Украине, особенно если в США на выборах президента победу одержит Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью «Известиям» депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

По мнению парламентария, с приходом Трампа к власти «хаосу придет конец», его победа может стать положительным моментом.

«Это великая надежда разумных людей в этом мире. У [президента США Джо] Байдена и его коррумпированных стратегов руки по локоть в крови. Людям во всем мире это надоело», — высказал свое мнение Моосдорф.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

На прошлой неделе Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов. Политик также подчеркнул, что будь он у власти, не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, поскольку умеет ладить с мировыми лидерами, в отличие от Байдена.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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