В конгрессе США хотят объявить импичмент главе Пентагона

Республиканец из Палаты представителей США Мэтт Розендейл объявил о планах представить резолюцию об импичменте министру обороны Ллойду Остину из-за того, что он на прошлой неделе не уведомил Белый дом и конгресс о своей госпитализации. Об этом сообщает издание The Hill.

Розендейл планирует представить свою резолюцию об импичменте на заседании Палаты представителей 9 января.

По его словам, решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Вашингтоне «нарушило его присягу» и «поставило под угрозу жизни американского народа».

Как отмечает издание, ранее член палаты представителей Элиз Стефаник заявила, что глава Минобороны США должен немедленно уйти в отставку, поскольку его отсутствие без уведомления подрывает доверие к цепочке командования во время многочисленных глобальных конфликтов, к которым приложил руку Вашингтон.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин не собирается покидать свой пост после скандала из-за позднего оповещения о своей госпитализации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сохраняет доверие к шефу Пентагона Ллойду Остину.