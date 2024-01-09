Китай выступил против монополии меньшинства стран в международных делах

Китай выступает против монополии меньшинства стран в международных делах, гегемонии и политики грубой силы. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время выступления на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году, передает РИА Новости.

В настоящее время мир «вовсе не является мирным», притеснение и запугивание наносят серьезный вред, отметил он.

По его словам, Китай, будучи ответственной крупной страной, «всегда придерживается справедливости» и отстаивает ее.

Пекин требует увеличения представленности и голоса развивающихся стран в системе глобального управления. Кроме того, он призывает к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций, добавил министр.

5 января МИД Китая призвал к деэскалации между КНДР и Южной Кореей.

До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что новый миропорядок будет строиться без создания коалиций, поэтому вряд ли стоит ожидать формирования полноценного союза Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Ирана, Китая и других стран глобального Юга и Востока.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.