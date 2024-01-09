Сенатор Пушков напомнил шведам о поражении под Полтавой

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение в своем Telegram-канале, что поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам.

«Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой», — написал Пушков.

До этого министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям.

Полиция безопасности Швеции сообщала, что уровень террористической угрозы в стране продолжает оставаться на прежнем уровне — четыре по пятибалльной шкале.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» заявлял, что после вступления в Североатлантический альянс в 2025 году королевство направит в Латвию 800 военных.

Ранее в Госдепе США выступили за скорейшее вступление Швеции в НАТО.