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Президент Эквадора ввел режим ЧП в стране

Президент Эквадора Нобоа ввел режим ЧП в стране из-за беспорядков в тюрьмах

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IMAGO/Global Look Press

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в стране для восстановления порядка в тюрьмах после предполагаемого побега главаря наркокартеля Адольфо Масиаса, известного как Фито. Он заявил, что правительство не будет вести переговоры с террористами и не успокоится, пока не вернет мир эквадорцам, газета El Universo сообщила, что подписанный президентом указ предполагает введение комендантского часа с 23:00 до 05:00 на 60 дней.

В понедельник в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности.

В июле прошлого года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, а в августе было объявлено общее чрезвычайное положение после ликвидации преступниками кандидата в президенты.

18 августа 2023 года во время мероприятия одного из кандидатов в президенты Эквадора прозвучали выстрелы. Накануне в Эквадоре было реализовано несколько покушений на кандидатов в президенты. Также неизвестный напал на кандидата в депутаты ассамблеи Эквадора.

Ранее голландские таможенники изъяли рекордную партию наркотиков.

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