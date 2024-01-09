Предвыборная речь Байдена в Южной Каролине была прервана пропалестинскими активистами

Предвыборное выступление президента США Джо Байдена в штате Южная Каролина было прервано пропалестинскими активистами.

Выступление главы государство проходило в церкви города Чарльстон и транслировалось на YouTube-канале Байдена. Спустя некоторое время после начала мероприятия из зала начали раздаваться крики с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Байден попытался успокоить пропалестинских активистов, заявив, что «все в порядке», но те продолжали выкрикивать лозунги.

На помощь президенту пришли его сторонники, которые заглушили лозунги пропалестинских активистов громкими криками: «Еще четыре года!»

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против насильственного переселения палестинцев Израилем.

До этого стало известно о «сложнейшем» разговоре президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.