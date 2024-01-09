Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Предвыборная речь Байдена в Южной Каролине была прервана пропалестинскими активистами

Пропалестинские активисты прервали выступление Байдена в Южной Каролине

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Предвыборное выступление президента США Джо Байдена в штате Южная Каролина было прервано пропалестинскими активистами.

Выступление главы государство проходило в церкви города Чарльстон и транслировалось на YouTube-канале Байдена. Спустя некоторое время после начала мероприятия из зала начали раздаваться крики с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Байден попытался успокоить пропалестинских активистов, заявив, что «все в порядке», но те продолжали выкрикивать лозунги.

На помощь президенту пришли его сторонники, которые заглушили лозунги пропалестинских активистов громкими криками: «Еще четыре года!»

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против насильственного переселения палестинцев Израилем.

До этого стало известно о «сложнейшем» разговоре президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами