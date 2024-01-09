В Раде заявили о политической смерти Зеленского

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил о политической смерти Владимира Зеленского. Так он прокомментировал новый законопроект о мобилизации в интервью радио New Voice.

«Я считаю, что сейчас Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер», — сказал Костенко.

По мнению полковника СБУ, сейчас Зеленскому нужно принимать решения, которые помогут сохранить государство, а не те, что будут давать ему возможность переизбраться на следующих выборах или поддерживать его рейтинги.

До этого сообщалось, что бизнес на Украине выступил против нового законопроекта о мобилизации.

В конце декабря в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года. 23 ноября в Раде сообщили о подготовке общего закона о мобилизации.

Ранее Пушилин назвал ложью слова Зеленского о победах России.