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Во Франции требуют голосования по кандидатуре нового премьера

Во Франции левые требуют голосования по кандидатуре нового премьера

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Global Look Press

Лидер левой французской партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано потребовала в соцсети Х голосования по доверию новому премьер-министру, который придет на смену подавшей в отставкуглаве кабмина Элизабет Борн.

По ее словам, Борн ушла в отставку, оставив за собой 23 статьи 49.3 (статья конституции, позволяющая премьеру провести законопроект в обход голосования депутатов) и запачканную демократию.

«Неважно, кем монарх ее заменит, мы требуем голосования доверия в парламенте!», — говорится в публикации.

Глава партии отметила, что без голосования партия выдвинет вотум недоверия новому премьеру.

До этого премьер-министр Франции Элизабет Борни приняла решение сложить полномочия. Президент Эммануэль Макрон принял ее отставку.

Ранее Макрон заявил, что Франции предстоит организовать «демографическую революцию».

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