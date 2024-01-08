В МИД Украины рассказали, в каком случае Россия прорвет оборону ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете País, что ВСУ не сможет противостоять российской армии без западной помощи.

«Если будет принято решение о приостановке или отказе от поддержки сейчас, <…> Россия может добиться успеха на поле боя и прорвать линии фронта», — ответил министр на вопрос о том, что произойдет, если конгресс не одобрит очередной пакет помощи.

По его словам, чтобы «избежать кризиса в будущем», союзникам необходимо поставлять Киеву еще больше оружия. Также Кулеба признал, что у Украины нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от ЕС перестанет поступать.

5 января сообщалось, что переговоры в конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил об отсутствии у страны средств для дальнейшего финансирования Киева. В то же время он обратил внимание, что США рассчитывают на продолжение поддержки Украины со стороны других западных государств.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.