Китай призвал стороны конфликта на Украине не бить по гражданским объектам

Министерство иностранных дел Китая призвало стороны украинского конфликта к сдержанности и попросило не бить по гражданским объектам. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитирует РИА Новости.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения», — сказала Нин.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что в Китае считают единственным способом разрешения украинского конфликта переговоры и надеются, что стороны приложат силы для разрядки ситуации.

До этого Мао Нин не стала давать комментарий по вопросу об участии китайской стороны в переговорах по «формуле Зеленского», о которой ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Она лишь отметила, что позиция Пекина по урегулированию конфликта на Украине не изменилась.

Ранее в Китае заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу.