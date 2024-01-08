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Пушилин считает, что Украина не продержится и месяца без помощи

Пушилин заявил, что без финансовой поддержки Украина рухнет в течение месяца

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Без финансовой поддержки со стороны Запада Украина как государственное образование рухнет в течение месяца. Об этом РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне», — заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что даже те деньги, которые получает и уже получила Украина, — это кредиты, за которые население оставшейся Украины будет расплачиваться поколениями. Кроме того, свои интересы в продолжении конфликта имеют оружейные компании Запада и другие лоббисты, которые не считаются с интересами украинского народа.

Пушилин отметил, что России не стоит расслабляться в данных условиях, а нужно продолжать борьбу.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посчитал бессмысленным выбирать преемника для Зеленского.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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