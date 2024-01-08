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Байден доверяет шефу Пентагона после задержки сообщений о болезни главы ведомства

WP: Байден по-прежнему доверяет шефу Пентагона после инцидента с госпитализацией

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден сохраняет доверие к шефу Пентагона Ллойду Остину после того, как в американском оборонном ведомстве не сообщили в Белый дом о госпитализации Остина. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на чиновников.

«Президент Байден сохраняет доверие к министру обороны Ллойду Остину, несмотря на широко распространенное удивление и ужас после того, как глава Пентагона не сообщил Белому дому или общественности о длительной госпитализации, заявили официальные лица», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что неспособность шефа Пентагона Ллойда Остина проинформировать президента США Джо Байдена и других чиновников Белого дома и членов конгресса США о своей госпитализации «привела в ярость» некоторых официальных лиц в Белом доме.

Ранее американский конгрессмен назвал провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.

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