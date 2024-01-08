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В США назвали Трампа умным человеком

Бывший пресс-секретарь Белого дома Гришэм: Трамп умный, однако иногда он лжет

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realdonaldtrump/Twitter

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала экс-президента США Дональда Трампа умным человеком, отметив при этом, что он осознает, когда предоставляет своим сторонникам ложную информацию, а когда – нет. Об этом Гришэм заявила в интервью CNN.

«Он знает, когда лжет… На самом деле он очень умный человек. Я имею в виду, что он был президентом Соединенных Штатов. Мы должны отдать ему должное за это», — заявила Гришэм.

По ее словам, «он знает, что может сказать что угодно, и его электорат поверит тому, что он говорит».

До этого сообщалось, что Трамп обещал снизить налоги для граждан при победе на выборах.

Подобные планы, сообщал Bloomberg, свидетельствуют о желании политика заручиться поддержкой «рабочего и среднего классов» в ходе электорального процесса.

Ранее в США раскрыли, в чем заключается трагедия предстоящих выборов.

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