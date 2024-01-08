В МИД КНР прокомментировали сообщения о появлении аэростатов над Тайванем

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отказалась комментировать сообщения о появлении китайских военных аэростатов у берегов острова Тайвань. Ее слова приводит ТАСС.

«Данная ситуация не относится к вопросам дипломатии», — заявила она.

О приближении трех аэростатов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к берегам острова сообщило минобороны Тайваня 7 января.

До этого в минобороны Тайваня заявили об опасности аэростатов КНР для международных полетов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее в США заявили о работе сбитого аэростата КНР через американскую интернет-сеть.