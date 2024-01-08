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Кулеба высказался о мнении Запада по заморозке конфликта с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Запад не требует от Украины заморозки конфликта с РФ

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DmytroKuleba/Twitter

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не требует от Украины заморозки конфликта с РФ. Соответствующее заявление политика приводит испанское издание El Pais.

«Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант», — подчеркнул он.

Кулеба заявил, что Киев стремится к восстановлению территориальной целостности Украины. При этом Россию, по его словам, ни заморозка конфликта, ни мирное решение любыми средствами не интересует.

До этого Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б при сокращении помощи Запада.

7 января британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО затягивает поставки оружия Киеву из-за неверия в его победу и планируемую Москвой атаку на НАТО. Кемп заявил, что и в Евросоюзе, и в США лидеры стран желают исключительно достижения сделки, которая бы гарантировала Украине вступление в НАТО в обмен на отказ от возвращения занятых РФ территорий.

Ранее украинский МИД сообщил о переговорах по поставкам систем ПВО.

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