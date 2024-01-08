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Пушилин назвал ложью слова Зеленского о победах России

Пушилин: слова Зеленского об отсутствии крупных побед у РФ – откровенная ложь

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал ложью заявления Владимира Зеленского об отсутствии больших успехов у российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь – откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город», – сказал Пушилин.

Глава ДНР назвал главными успехами Вооруженных сил России за 2023 год освобождение Артемовска и Соледара. Глава ДНР отметил грамотные действия российских военных, которые позволили добиться такого результата.

По его словам, Артемовск и Соледар хоть и меньше Киева, однако их освобождение позволяет надеяться, что и столица Украины будет взята.

«Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден», – подчеркнул Пушилин.

До этого в Польше заявили об успехе России в поражении военной инфраструктуры Украины.

Ранее в ДНР призвали освободить Одессу и Николаев.

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