Военный аналитик рассказал о новых конфликтах в 2024 году

В 2024 году в мире могут появиться новые горячие точки. Такое мнение выразил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, слова которого передает Ura.ru.

По словам эксперта, новые конфликты могут возникнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Прохватилов считает, что Запад планирует госпереворот в Казахстане.

«Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года», — заявил Прохватилов.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прекратили вещание некоторые российские каналы.