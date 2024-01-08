Брат короля Великобритании заперся дома после публикации списка гостей Эпштейна

Член британской королевской фамилии, брат короля Эндрю, принц Йорский, заперся дома после публикации списка гостей и других документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле несовершеннолетними девушками и насилии над ними. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на источник в королевской фамилии Британии.

«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», — сообщает издание.

Против принца Эндрю выдвигались обвинения со стороны Вирджинии Робертс, которую, по ее словам, Эпштейн принуждал заниматься сексом с несколькими мужчинами, в том числе Эндрю, когда ей было 17 лет. С тех пор он практически не появлялся на публике, а в 2022 году был лишен титула королевского высочества, военных титулов и королевских покровительств.

До этого бывший президент США Билл Клинтон угрожал журналу, планирующему написать об Эпштейне.

Согласно документам, рассекреченным судом, Клинтон также был частым гостем на вечеринках Эпштейна в Нью-Йорке и на его личном острове.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Джеффри Эпштейн узнал о романе Билла Гейтса с россиянкой и пытался шантажировать его.