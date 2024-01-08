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Российский дипломат сообщил, почему ВСУ не собираются идти на Москву

Дипломат Полянский заявил, что ВСУ точно не собираются идти на Москву

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины «точно не собираются» идти на Москву, поскольку Киев «довольно скоро проиграет». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.

«Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет. Но, как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих доверенных лиц. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — написал он, отвечая на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола, который заявил, что существованию России ничего не угрожает, и если завтра Москва выведет войска, будущее РФ «будет прекрасным». По словам Макфола, украинские войска не собираются идти маршем на Москву, а НАТО никогда не нападет на РФ, «если сначала на нее не нападет Россия».

Полянский считает, что мир изменится после поражения президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников.

По его словам, «огромной ошибкой Запада» будет, если НАТО и США не сделают никаких выводов и не займутся искренней и глубокой трансформацией архитектуры европейской безопасности на основе принципа неделимой безопасности.

До этого в постпредстве РФ заявили о смене отношения к Украине в ООН.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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