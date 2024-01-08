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Виталий Кличко приобрел особняк в Гамбурге стоимостью почти $6 млн

Мэр Киева Виталий Кличко получил особняк в Гамбурге стоимостью почти $6 млн

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года купил особняк в Гамбурге стоимостью более 227,6 млн гривен (почти $6 млн) и площадью 750 кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В декларации Кличко, как пишет канал, говорится, что 20 декабря Кличко получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года она перешла в собственность Виталия.

Как напоминает «Стана.ua», в Гамбурге Виталий Кличко приобрел особняк еще до того, как стал мэром. Немецкие СМИ, отмечает издание, сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После начала конфликта экс-супруга мэра Наталья Егорова заявляла немецким журналистами, что принимает в этом доме беженцев с Украины.

В декабре сообщалось, что Виталий Кличко не явился на совещание с представителями украинских властей, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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