Конгресс США согласовал бюджет для предотвращения шатдауна правительства

Конгресс США достиг соглашения о продолжении финансирования американского правительства, благодаря чему будет предотвращен «ненужный шатдаун». На это указал президент страны Джо Байден, заявление которого опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — подчеркнул глава государства.

Термином «шатдаун» в США называют вынужденное прекращение работы правительственных учреждений, которые столкнулись с недостатком финансирования. В такой ситуации государственные служащие, выполняющие критически важные для страны задачи, вынуждены работать без заработной платы. Остальные чиновники, в свою очередь, отправляются в неоплачиваемый отпуск.

4 января представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что государству угрожает шатдаун. По ее словам, в тот момент США находились всего «в 16 днях» от частичной приостановки работы правительства.

Позже аналогичное заявление сделала глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг. Она призналась, что ее «пугает» перспектива согласования расходов правительства уже после назначенного на 20 января дедлайна.

Ранее в США признали отсутствие у страны средств для продолжения финансирования Украины.