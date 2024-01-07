Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп обещает снизить налоги для граждан при победе на выборах

Bloomberg: Трамп намерен снизить налоги для граждан при возвращении в Белый дом

close
100%
Andrew Harnik/AP

Бывший президент США Дональд Трамп намерен понизить налоги для граждан в случае своей победы на выборах главы государства, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении экс-хозяина Белого дома.

Согласно данным агентства, подобные планы свидетельствуют о желании политика заручиться поддержкой «рабочего и среднего классов» в ходе электорального процесса. При этом источники подчеркнули, что вместе с понижением налогов для жителей страны представитель Республиканской партии хочет сохранить налог для корпораций на уровне 21%.

В свою очередь, авторы материала обратили внимание на прошлые обещания Трампа снизить корпоративный налог до 15%. Однако в последнее время стратегия бывшего президента изменилась, говорится в публикации.

Источники добавили, что в настоящее время экс-глава государства рассматривает возможность повысить тарифы для американских граждан после победы на предстоящих выборах. Тем не менее в предвыборном штабе политика данную информацию комментировать отказались.

Как подчеркивается в статье, сам Трамп также пока не раскрывал детали своей политической программы. В частности, это касается экономических инициатив бывшего хозяина Белого дома.

Ранее в США заявили о беспокойстве экс-президента страны Барака Обамы из-за возможного возвращения Дональда Трампа к власти.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами