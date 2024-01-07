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В МИД РФ отреагировали на идею создания армии Евросоюза

Захарова высмеяла идею главы МИД Италии Таяни о создании армии Евросоюза

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Станислав Красильников/РИА Новости

Евросоюзу нужно решить свои внутренние проблемы, прежде чем говорить о создании собственной армии. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о создании армии ЕС.

«Может, начать с разработки собственной вакцины от Covid-19? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы ЕС? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию», — заявила Захарова.

Она отметила, что призвала Таяни задуматься, за что европейские страны в случае создания своей армии будут делать взносы в НАТО.

7 января Таяни заявил, что в мире с множеством кризисов, которые охватывают обширную территорию от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, общая для европейских стран армия должна стать «конкретным фактом».

6 января лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине среди членов НАТО виновны в обрушении экономики Евросоюза.

Ранее в Еврокомиссии оценили сроки вступления Украины в ЕС.

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