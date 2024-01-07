Экс-президент Германии сравнил нынешние времена с эпохой Холодной войны

Бывший президент Германии (2012–2017) Йоахим Гаук считает, что его страна недостаточно готова к отражению потенциальной военной угрозы, которая якобы исходит от России, и что нынешние времена гораздо опаснее эпохи Холодной войны. Об этом сообщает Bild.

По его мнению, Германия недостаточно готова к существующей военной угрозе, которая «исходит от России». Он подчеркнул, что данная ситуация беспокоит множество специалистов.

Гаук добавил, что нынешние времена «опаснее, чем эпоха Холодной войны», ведь тогда была некая предсказуемость.

Политик считает, что сегодня необходимо больше вкладывать в повышение обороноспособности и мер сдерживания, ведь неизвестно, в какой степени США смогут сохранить приверженность Североатлантическому альянсу после президентских выборов. Поэтому и нужно расширить военные возможности Европы, считает экс-президент Германии.

До этого стало известно, что экспорт оружия из Германии в 2023 году достиг рекордных €11,71 млрд, что на 40% больше показателя за предыдущий год.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.