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Япония внесет в фонд НАТО $37 млн для помощи Украине

Япония направит в фонд НАТО $37 млн на системы обнаружения БПЛА для Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Япония направит в фонд Организации Североатлантического договора (НАТО) $37 млн для предоставления Украине систем обнаружения БПЛА. Об этом сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава, которая приехала с визитом в Киев, передает ТАСС.

Отмечается, что Камикава также пообещала министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе предоставить пять мобильных газотурбинных генераторов для помощи в газификации в зимний период.

Как сообщалось, Камикава с 5 по 17 января совершит зарубежное турне, в рамках которого посетит Германию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Турцию, США и Канаду. Визит на Украину не был анонсирован заранее.

Ранее стало известно, что правительство Японии направит Украине помощь в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк.

7 января немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер заявил, что противовоздушная оборона Украины бессильна против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22.

Ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что его страна сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи.

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