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В Германии признали, что РФ всегда лидировала в области РЭБ

Немецкий военный эксперт Гади: РФ всегда была лидером в области РЭБ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России всегда лидировали в области применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), российские системы РЭБ оказывают давление на украинские войска. Об этом заявил немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади в интервью для газеты Neue Zürcher Zeitung.

«Конечно, российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы наземного базирования, манипулирования противником с помощью средств постановки помех», — заявил эксперт.

По мнению Гади, украинский конфликт — это ведение боевых действий «с преобладанием артиллерии, и у русских гораздо больше возможностей, чем у украинцев».

До этого британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного произошла истерика из-за массированных ударов Российской армии по киевским военным объектам.

В свою очередь, британская газета Financial Times сообщила, что широкомасштабное использование беспилотников стало одной из причин провала Киева в летнем контрнаступлении.

Ранее в Германии рассказали о дронах, шпионящих за тренировками ВСУ.

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