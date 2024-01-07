В Германии рассказали о дронах, шпионящих за тренировками ВСУ

В Германии неизвестные дроны больше года появляются над местами тренировок военных бундесвера с солдатами ВСУ. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Над полигоном «Клитц», где бундесвер обучает украинцев на танках Leopard 1, регулярно видят дроны. Над другими участками в воздушное пространство в некоторых местах вторгаются одновременно несколько дронов», — заявил изданию представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге Маркус Фабер.

По его мнению, в происходящем четко прослеживается российский след, однако политик не дал никаких обоснований своему утверждению. Более того, пока немецким силовикам не удалось перехватить ни одного беспилотника.

До этого глава оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что крылатые ракеты Taurus — единственное, что спасет Украину от поражения, и призвал срочно передать их Киеву. Он считает, что благодаря Taurus Украина смогла бы отражать удары российских ракет и беспилотников.

Ранее депутаты ФРГ призвали наносить удары по объектам в России.