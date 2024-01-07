Путин вернул из Нью-Йорка принадлежавшую России икону

Президент России Владимир Путин после рождественской службы рассказал, что вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы Романовой с частицей ее мощей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, икону с мощами принцессы ему подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке.

«Я ее сюда привез, поставил дома и не сразу осознал, что ведь она вернулась к себе домой. Это же ее дом, она здесь жила», — отметил он.

Путин уточнил, что икона все это время находилась в его резиденции в Ново-Огарево, однако позже он перенес ее в церковь на территории подмосковной резиденции президента.

«А эта церковь была их домовым храмом», — заключил Путин.

Путин встретил Рождество в домовой церкви в Ново-Огарево. Глава государства посетил службу вместе с членами семей Героев России, участвовавших в военной операции на Украине.

Елизавета Федоровна Романова — урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, была супругой московского градоначальника, князя Сергея Александровича (пятый сын императора Александра II).

Ранее Путин подарил икону Дивеевскому монастырю.