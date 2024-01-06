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В американском штате Миссури пригрозили отстранить Байдена от праймериз

Госсекретарь Миссури пригрозил отстранить Байдена от праймериз из-за Трампа

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Carlos Barria/Reuters

Государственный секретарь американского штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил президенту страны Джо Байдену отстранением от участия в демократических праймериз. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

В заявлении указано, что Эшкрофт может пойти на такой шаг в случае отказа Верховного суда США восстановить бывшего главу государства Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в двух регионах страны. Речь идет о штатах Мэн и Колорадо.

«То, что произошло в Колорадо и Мэне — позор и подрывает устои нашей республики. Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — написал чиновник, имея в виду возможное отстранение действующего хозяина Белого дома от участия в демократических праймериз.

20 декабря 2023 года Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту страны Дональду Трампу участвовать в местных выборах республиканцев, по итогам которых должно быть принято решение о выдвижении того или иного кандидата от партии на пост главы государства. Спустя девять дней аналогичное решение было принято в штате Мэн.

Причиной для отстранения бывшего хозяина Белого дома от праймериз стали обвинения в его адрес, касающиеся причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года. При этом позже Трамп обжаловал отказ допустить его до участия в местных выборах в Колорадо в Верховном суде США.

Ранее кандидат в президенты США Крис Кристи назвала экс-главу государства «мучеником».

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