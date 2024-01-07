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В США сообщили об очередной неудаче Байдена

Кандидат в президенты США Десантис: Байден не смог объединить страну

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Lynne Sladky/AP

Действующий президент США Джо Байден не смог объединить страну изнутри. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис, его слова приводит американская газета Politico.

«У (Байдена. – Прим. ред.) был шанс объединить эту страну, но он потерпел неудачу», — заявил Десантис.

Кроме того, по мнению кандидата, комитет, расследующий события 6 января 2021 года, пытается «очернить сторонников» экс-президента США Дональда Трампа.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что намерена победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах «в одиночку», однако не исключила объединения усилий с другим кандидатом от республиканцев Роном Десантисом.

Ранее в США раскрыли главный компонент публичных выступлений Трампа.

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