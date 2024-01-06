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Глава дипломатии ЕС встретился с делегацией «Хезболлы»

Al Jazeera: глава дипломатии ЕС Боррель встретился с делегацией «Хезболлы»

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с делегатами представляющей интересы одноименной военизированной группировки шиитской партии «Хезболла». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанском правительстве, передает ТАСС.

Делегацию «Хезболлы» возглавил ливанский депутат Мухаммед Раад. В организации заявили об отказе обсуждать с европейским дипломатом ситуацию на юге Ливана, с территории которого регулярно ведутся обстрелы израильских территорий, до окончания операции Израиля в секторе Газа.

Боррель прибыл в Ливан вечером 5 января. 7 января Боррель намерен посетить Саудовскую Аравию для продолжения переговоров об урегулировании ситуации в регионе, сообщает Sky News Arabia.

В Ливане проживают около 270 тыс. палестинских беженцев, которые пополняют ряды «Хезболлы».

Вечером 6 января истребители Израиля атаковали базы «Хезболлы» на юге Ливана.

Ранее США нанесли удар по автомобилю командира движения «Хезболла» Ан-Нуджаба.

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