Глава Пентагона во время госпитализации был в отделении интенсивной терапии

Министр обороны США Ллойд Остин во время госпитализации провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.

Остин был госпитализирован 1 января после осложнений в результате плановой процедуры. Его обязанности исполняла заместитель главы Минобороны США Кэтлин Хикс, которой пришлось вернуться из отпуска.

Представители Пентагона не раскрыли, что это была за процедура и когда она произошла. Они также отказываются предоставить какие-либо подробности о том, каково было состояние Остина, отмечает NBC.

Остин не мог выполнять свои обязанности с Нового года, заявил телеканалу высокопоставленный представитель министерства обороны. Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил NBC News, что глава Пентагона вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января. При этом 6 января он остался в больнице. Пока неизвестно, когда его выпишут, сообщил источник телеканала.

Пока глава американского минобороны был госпитализирован, США нанесли удар по высокопоставленному члену поддерживаемого Ираном ополчения в Багдаде, базы с американцами подвергались нападениям как минимум шесть раз, а администрация президента Джо Байдена рассматривает варианты нанесения ударов по боевикам-хуситам в ответ на нападения на корабли в Красном море.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.