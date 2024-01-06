В Венгрии считают, что РФ должна быть частью европейской архитектуры безопасности

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока считает, что архитектура европейской безопасности невозможна в будущем без участия России. Такое мнение он высказал в интервью финской газете Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

По его мнению, Европейский союз сможет сыграть решающую роль в дискуссиях по этому вопросу, «когда придет время».

Он отметил, что Россия и Украина должны скорее сесть за стол переговоров. Бока подчеркнул, что еще предстоит выяснить, как достичь прочного мира между сторонами конфликта.

Министр по делам ЕС также ответил на вопрос журналистов о том, когда парламент Венгрии проведет голосование по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. По его словам, это будет зависеть от того, «насколько быстро и эффективно будет продвигаться процесс укрепления доверия между Венгрией и Швецией.

В декабре первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия и Европа после завершения конфликта на Украине должны обсудить европейскую безопасность, учитывающую интересы Москвы.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.