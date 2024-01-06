В Госдуме рассказали, почему Запад не передаст Украине замороженные активы России

Страны Запада не будут передавать Киеву замороженные активы России. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, слова которого передает «Лента.ру».

«Об этом говорят не только на Украине, об этом говорят и некоторые западные политики. Это крайне рискованный шаг. Последуют ответные меры и пострадают при этом западные экономики. Ни одна западная страна не будет рисковать своими активами, передавая российские средства Украине», — сказал Чепа.

6 января президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков как можно скорее передать его стране замороженные российские активы.

3 января экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфискация замороженных в западных странах активов России усилит позиции БРИКС и может поставить под угрозу собственные активы США и Европы в РФ.

Ранее США призвали вернуть замороженные афганские активы с процентами.