В Совфеде сообщили о беспрецедентном расколе внутри США

США переживают беспрецедентный политический раскол, в полной мере он проявился на прошлых выборах и после них – во время штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Никогда еще Америка не было столь разъединенной и разъеденной ржавчиной раскола, начавшегося в 2016 году и в полной мере проявившего себя в ходе выборов 2020 года и после них, когда 06.01.2021 сторонники (экс-президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа (не без помощи властей, надо отметить) ворвались в Капитолий», — заявил Пушков.

Характеризуя внутриполитическую ситуацию в США, Пушков подчеркнул, что «Трамп продолжает безжалостно троллить (президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена», в то время как «Байден продолжает думать, как снять Трампа с выборов».

До этого Байден заявил, что причиной штурма Капитолия в Вашингтоне, случившегося 6 января 2021 года, стали призывы и ложные заявления Дональда Трампа.

Ранее Байден раскритиковал Трампа за отношение к президенту РФ Владимиру Путину.