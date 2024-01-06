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Кандидат в президенты США хочет победить Трампа «в одиночку»

Кандидат в президенты США Хейли намерена победить Трампа на выборах в одиночку

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что намерена победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах «в одиночку», однако не исключила объединения усилий с другим кандидатом от республиканцев Роном Десантисом. Об этом Хейли заявила в интервью телеканалу NBC News.

На вопрос о перспективе объединения сил с Десантисом, чтобы обойти бывшего президента США, Хейли ответила, что намерена «победить Дональда Трампа в одиночку. Это цель, которая у нас есть». «Если он (Десантис. – Прим. ред.) хочет объединить усилия со мной, я это приветствую», — добавила Хейли.

До этого бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что экс-президент США Дональд Трамп не должен быть «частью политического процесса» в стране, подчеркнув необходимость убрать имя Трампа из бюллетеней в праймериз.

Ранее в США раскрыли главный компонент публичных выступлений Трампа.

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