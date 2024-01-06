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Кандидат в президенты США хочет вывести страну из НАТО

Politico: Рамасвами выведет США из НАТО в случае победы на выборах президента

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае своей победы, пишет издание Politico, ссылаясь на знакомые с его заявлением источники.

По словам источников, в случае победы Рамасвами или политика, который разделяет его мнение по поводу альянса, дни Североатлантического альянса «будут сочтены».

«Кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО», — говорится в публикации.

По данным издания, Рамасвами придерживался мнения, что США уже давно пора вывести из НАТО.

Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин отказалась комментировать эту информацию, но и не стала ее опровергать.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете «через силу», если снова займет должность.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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