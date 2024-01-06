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В Чехии заявили, что главный страх Украины и Запада начал сбываться

iDNES: Украина и Запад столкнулись с упадком сил в конфликте с Россией

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President Of Ukraine/Global Look Press

Главный страх Украины и Запада перед упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться. Об этом написал обозреватель Маттиас Мюллер в чешском издании iDNES.

Автор статьи отметил, что после некоторых обнадеживающих результатов украинской обороны наступил упадок сил. Он добавил, что невозможность президента США Джо Байдена договориться с конгрессом о новом пакете помощи и призрачные перспективы углубления интеграции Украины с Евросоюзом оставили Киев без крупнейших спонсоров. Владимир Зеленский старается искать новые решения, отметил Мюллер.

Автор сам же и признал, что теперь всем очевидны слабеющая позиция Украины и преимущества России, о чем говорят и эксперты из США. В частности, в РФ больше живой силы, боеприпасов, ракет и дронов. Особенно отчетливо превосходство проявилось в последние дни 2023 года, отметил журналист.

Начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран рассказывал, что в обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств. Он уточнил, что Венгрия, Австрия, Хорватия не входят в состав миссии ЕС, но инструкторы из этих стран также участвуют в подготовке. По словам военного, лидером в организации базовой общевойсковой подготовки является Великобритания.

Ранее экс-депутат Рады подвергла критике русскоязычных солдат ВСУ.

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